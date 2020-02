Dlhé roky som si myslela, že v tom mojom svete, myslím konkrétne, vo svete v ktorom sa pohybujem (no nemyslím, že to v iných zemepisných šírkach bude inak), chýba láska.

Pravda je, že ona nemôže ani vzniknút, ak nie je prítomná najprv sebaláska. A nemyslím tým egoistické nazeranie na seba, ako na nadčloveka. Vravím o poznaní svojho ja. Spoznávaní svojich silných a slabých stránok. O poznani víťazstiev a prehier. Analýze toho, prečo sa to stalo, a prečo sa to deje neustále dookola. Prečo si nedokážem udržať svoje šťastie, a prečo stále upadám na duchu.

Vysoké nároky môjho okolitého sveta, a aj moje samotné, na mňa, ma hnali dopredu za vidinou, že “raz budem ÚPLNE šťastná,ale najprv...”A tých bodov nebolo len niekoľko, bolo ich NESKUTOČNE VEĽA. Šťastie som odsúvala nabok v myšlienke, že ešte nemôžem byť spokojná a sťastná,lebo som nenaplnila svoje ciele.

Cítite aj vy,že to znie úplne ZLE?

Ale úprimne :koľkí z vás robia to isté? Kolkí z vás, si nedovolia byť šťastní len preto,že im EŠTE NIEČO MÁLO chýba k dokonalému šťastiu? Prečo nebyť šťastný aj s tým málom, alebo stredom, kde sa nachádzam? Prečo stále odsúvať seba a svoj komfort v myšlienke,že raz/možno/určite,ale až niekde v budúcnosti? Keď si nájdem frajera/manžela, keď sa nám narodia deti, keď zarobím toľko, koľko mám v pláne, keď budem vyzerať, ako tá žena/ten muž na mojom plagáte v izbe( ok doba plagatov je dávno za nami, tak možno pozadie na telefóne?), alebo v predstave, keď budem bývať v tom vysnenom byte,či dome.

A nakoniec nie je to skoro stále tak, že máte toho partnera, máte tie deti,vysnívanú postavu, či hotovosť, alebo dom a to jediné- ŠŤASTIE je stále v nedohľadne?

Čím to je? Pýtate sa teraz aj vy? Zabudol si byť šťastný, lebo si to vedel vždy iba odložiť na neskôr. Zabudol si to akosi precvičovať.

Chýba ti SEBALASKA!



Nie sebeckosť, aj keď začiatok v oboch slovách je rovnaký.

SEBALÁSKA! Je mať rád a byť spokojný so sebou. Nie zajtra alebo v buducnosti. Ale TU a TERAZ! Pretože, ak chcem budovať pevné a láskavé vzťahy, musím mať rád seba, musím byť spokojný vo svojej koži, iba tak možem dať lásku ďalej.

Môžeš povedať niekomu ĽÚBIM ŤA, ak sa pozrieš na seba a cítiš nenávisť? Môžeš to povedať, ale nebudeš to cítiť. Dokážeš takto funogovať dlhodobo? Alebo sa to raz prelomí, a nastane prázdno?

SEBALÁSKA je byť spokojný s tým, kde som a s kým som, bez ohľadu na to, že s ním chcem byť RAZ v inom dome a byte, alebo v drahšej reštaurácii, aj keď teraz jeme pizzu z kartónu doma na dlážke.

SEBALÁSKA je pozrieť sa na svoje kyprejšie tvary v zrkadle, a povedať si, “bejby si nádherná, si zdravá, a nič ti nechýba. Chcem, aby sme tu spolu boli ešte VEEEEĽMI veľa rokov, tak urobíme niečo pre seba!”.

SEBALÁSKA je základom k vytváraniu zdravého vzťahu s každým človekom v našom živote, a naopak neznášanie samého seba je rakvou každého dňa (áno drsné spojenie,ale tak to cítim, že vám chcem ukázať ten BRUTÁLNY kontrast).

Nie je to ľahké to viem, ale ani tak ťažké. Chce to ísť krok za krokom kazdý deň, ráno sa zobudiť s rozhodnutím, a to si upevňovať každý deň, že stojím za to, že som tou najlepšou verziou samého seba, ktorú ak chcem, môžem zlepšiť. A v neposlednom rade predataviť si, že to, čo mám, nemusím raz mať a verim, že vás v momente nakopne vďačnosť a možno trochu aj pocit viny, že si to treba vážiť.

Moj dobrý priateľ si robi stále žarty, že sa s jeho manželkou, mojou milovanou priateľkou vítame a lúčime, akoby sme sa nevideli 100rokov. No aj to je obraz a odraz v tomto úkone, a to vedomosť vzácnosti toho druhého♥️

S láskou,

pre všetkých Vás, ktorí potrebujete nakopnúť a vediet, že v tom nie ste sami...

Vaša Michaella